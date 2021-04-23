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Kucağında çocuğuyla yürüyordu! İstanbul'un göbeğinde kurşun yağdırdı

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Giriş: 23.04.2021 18:26
Güncelleme:23.04.2021 18:41
İstanbul'da çocuğu ile yürüyen bir kişi, husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan şahıs karşılık verince de çatışma çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri, silahlı şahıslardan biri kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Olay saat 16.00 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre husumetli iki şahıs arasında cadde üzerinde çatışma çıktı. Kucağında çocuğu ile birlikte yürüyen adam, husumetli olduğu biri tarafından sokak ortasında saldırıya uğradı.

Saldırıya uğrayan adam saldıran şahsa silahlı karşılık verdi. Olay yerinde çatışma çıkması üzerine saldırgan şahıs, olay yerinden uzaklaştı. Saldırıya uğrayan adam ise sokak üzerindeki bir dükkana saklandı.

Polis ekipleri kısa sürede olay yerinde geldi. Dükkana saklanan silahlı şahıs, Beyoğlu Güvenlik Büro Amirliği tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.

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