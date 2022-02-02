02 Şubat 2022, Çarşamba
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Kübra Ece balkondan nasıl düştü? Son görüntüsü ortaya çıktı
30 yaşındaki Kübra Ece, eski erkek arkadaşı Mehmet Emre Ş.'nin dördüncü kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Kübra'nın ölümü kayıtlara 'şüpheli ölüm' olarak geçti. Kübra Ece'nin kuzeni İbrahim Sunar, "Adalete güveniyoruz. Bu olayın peşini kesinlikle bırakmayacağız." dedi. Öte yandan Kübra Ece'nin son görüntüleri ortaya çıktı. Kübra Ece'nin sevgilisi ile araca gittiği ancak, kapıyı açamayınca tekrar binaya döndüğü görüldü.