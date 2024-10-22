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Küba'yı vuran Oscar Tropik Fırtınası'nda 6 can kaybı

Küba'yı vuran Oscar Tropik Fırtınası'nda 6 can kaybı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.10.2024 12:34
Küba'da 18 Ekim'den bu yana milyonlarca kişinin elektriksiz kalmasına neden olan Antonio Guiteras Elektrik Santrali'ndeki arıza günlerdir giderilemezken, Küba'yı vuran Oscar Tropik Fırtınası'nda ise 6 kişi hayatını kaybetti.
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