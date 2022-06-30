Kuaförlere saç yıkama yasağı! İtalya’da susuzluk endişesi büyüyor

Sıcak hava ve düşük yağışın getirdiği kuraklık İtalya'yı kasıp kavurmaya devam ediyor. Su tüketimine ilişkin art arda önlem alan yetkililer ilginç bir karar aldı. Kuaförlere saç yıkama kısıtlaması getirildi.

İtalya'da rekor sıcaklık yaşanıyor. Ülkede 1.800'ü yıllardan bu yana en düşük yağışı aldı. Kuraklık endişesi her geçen daha da büyüyor.

Kuraklık alarmı verilen ülkede havuzlara yönelik kısıtlamaların ardından kuaförlere de yasak geldi. İtalya'da Castenaso kasabasında kuaförler müşterilerinin saçlarını sadece bir kez yıkayabilecek.

PARA CEZASI KESİLECEK

Durulamada su israfının önüne geçmek için ikinci kez şampuanlama yapılamayacak. Şampuan yasağının çiğnenmesi halinde ise kuaförlere 500 euroya kadar para cezası kesilecek.