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Kruvaziyer turizminde artış! Demir atan bin 192 kruvaziyerle 1 milyon 542 bin 522 yolcu seyahat yaptı

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.02.2024 17:41
Türkiye'de kruvaziyer turizmi her geçen yıl artarak devam ediyor. 2023'te 19 limana uğrayan kruvaziyer sayısı, önceki yıla göre yüzde 20 artarak 1 buçuk milyonun üstünde yolcu geldi. En yoğun kruvaziyer limanları Kuşadası: 531 kruvaziyer, İstanbul: 225 kruvaziyer, Bodrum : 97 kruvaziyer... Gemi ve yolcu sayısının aylara göre dağılımında ise en çok ekim, en az şubatta kruvaziyer geldi. İşte haberin detayları…
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