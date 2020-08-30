Kronik rahatsızlığı olan 96 yaşındaki Hasibe nine koronavirüsü yendi

Ankara'da yaşayan 96 yaşındaki Hasibe Yavuz koronavirüse yakalanmıştı. İleri yaşına ve kronik rahatsızlığı rağmen koronavirüse karşı verdiği mücadeleyi kazandı. Hasibe nine, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Koronavirüs tedavisi tamamlanan 96 yaşındaki Hasibe yavuz alkışlar eşliğinde taburcu edildi.

Yaklaşık bir hafta önce öksürük ve baş ağrısı şikayetleriyle Ankara Şehir Hastanesi acil servisine başvuran Hasibe Yavuz'un, Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.

Tansiyon ve kronik hastalığı olan Yavuz, hastanede kaldığı süre zarfında tedaviye olumlu yanıt verdi.

8 günlük tedavinin ardından müjdeli haber geldi. Sağlığına kavuştuğunu öğrenen 96 yaşındaki Hasibe Yavuz sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde

hastaneden taburcu edildi.

Hastanın yaşına ve kronik rahatsızlıklarına dikkat çeken doktor Tamer Direk, tüm hastaların bu kadar şanslı olmadığına vurgu yaptı.

Koronavirüs tedbirleri noktasında vatandaşları uyardı.