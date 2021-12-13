13 Aralık 2021, Pazartesi
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Kripto para borsası Bitrota vurgunun detayları ortaya çıktı! Mağdurlar anlattı
Kullanıcılarını milyonlarca lira dolandıran 'kripto para' platformu Bitrota mağdurları konuştu. Şirket yöneticilerinin kendilerini yüksek kar vaadiyle kandırdığını anlatan mağdurlar ''Çok güzel paralar kazanacığımızı söylediler. İşin en kötü kısmı, yakınlarımızı da ikna edip bu işe girmelerini sağladık. Ne kadar çok insan getirirsek daha fazla para kazanacağımıza inandırdılar bizi'' dedi.