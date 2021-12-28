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Kripto cinayeti! 400 bin TL kaybedince dehşet saçtı

DHA
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Giriş: 28.12.2021 15:14
Adana'da kripto para borsasında 400 bin TL kaybeden ve bunalıma giren Yunus Emre Uyaner, önce 7 yıllık eşini öldürdü sonra da kendisini vurdu. 3 çocuğunun gözleri önünde dehşet saçan Uyaner'in de hayati tehlikesi olduğu belirtildi.
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