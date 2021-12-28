Kripto cinayeti! 400 bin TL kaybedince dehşet saçtı

Adana'da kripto para borsasında 400 bin TL kaybeden ve bunalıma giren Yunus Emre Uyaner, önce 7 yıllık eşini öldürdü sonra da kendisini vurdu. 3 çocuğunun gözleri önünde dehşet saçan Uyaner'in de hayati tehlikesi olduğu belirtildi.