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Kreşte çocuğun üzerine kahve döküldü

Kreşte çocuğun üzerine kahve döküldü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.10.2024 17:41
Adana'da anaokuluna giden 1.5 yaşındaki çocuğun üzerine kahve döküldü. Küçük kızın yüzünde ve vücudunda 2'nci dereceden yanıklar oluştu. Aile, okul hakkında şikayette bulundu.
Kreşte çocuğun üzerine kahve döküldü
Kreşte çocuğun üzerine kahve döküldü
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