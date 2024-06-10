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Kredi kartıyla kurban satın almak caiz mi?

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Giriş: 10.06.2024 10:11
Kurban ibadetinin gerçekleştirilmesine sayılı günler kaldı. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, kurban ibadeti hakkında kafalara takılan soruları birer birer yanıtladı. Kredi kartıyla kurban satın almak caiz mi? Kurbanlık hayvan narkozla bayıltılarak kesilebilir mi? Kurbanlığı ölen kişi yoksulsa tekrar almasına gerek var mı?
Kredi kartıyla kurban satın almak caiz mi? KREDİ KARTIYLA KURBAN SATIN ALMAK CAİZ Mİ?

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Kredi kartıyla kurban satın almak caiz mi?
Kredi kartıyla kurban satın almak caiz mi?
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