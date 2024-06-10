10 Haziran 2024, Pazartesi
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Kredi kartıyla kurban satın almak caiz mi?
Kurban ibadetinin gerçekleştirilmesine sayılı günler kaldı. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, kurban ibadeti hakkında kafalara takılan soruları birer birer yanıtladı. Kredi kartıyla kurban satın almak caiz mi? Kurbanlık hayvan narkozla bayıltılarak kesilebilir mi? Kurbanlığı ölen kişi yoksulsa tekrar almasına gerek var mı?