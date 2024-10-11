Kredi çekemeyenlere yüksek faizle çek ve senet kaşlığında para satan iki ayrı örgüt adliyede

Sakarya'da bankalardan kredi çekemeyenlere yüksek faizle çek ve senet karşılığında para satan iki ayrı suç örgütüne yönelik polis ekiplerince yapılan operasyon neticesinde ele başları dahil gözaltına alınan toplam 11 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.