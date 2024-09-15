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KPSS'ye geç kalan birçok aday kapıda kaldı

KPSS'ye geç kalan birçok aday kapıda kaldı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.09.2024 11:42
Eskişehir'de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim (lise) sınavına geç kalan birçok aday salonlara giriş yapamadı. Geç kalan adaylardan birisi, “Biz 2 dakika sonra geldik” diyerek görevlilere tepki gösterdi.
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KPSS’ye geç kalan birçok aday kapıda kaldı
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