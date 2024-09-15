KPSS’ye geç kalan birçok aday kapıda kaldı

Eskişehir'de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim (lise) sınavına geç kalan birçok aday salonlara giriş yapamadı. Geç kalan adaylardan birisi, “Biz 2 dakika sonra geldik” diyerek görevlilere tepki gösterdi.

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