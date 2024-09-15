KPPS'ye geç kalan aday: Bir dakikacık ne olur, çok gecikmedim

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Elazığ’da da KPSS’ye girecek binlerce aday okulların yolunu tuttu. Sınava geç kalan bir adayın, “Ağabey ne olursun açın. Nefes nefese kaldım. Bir dakikacık ne olur. Çok gecikmedim” sözleri ise çare etmedi.

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