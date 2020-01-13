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13.01.2020

Kozmetikteki ölümcül tehlike! Kansere davetiye çıkarıyor

Sahte kozmetik ürünleri, ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Uzmanlar ise bu konular hakkında yıllardır uyarılarda bulunuyor. Son yapılan araştırmalarda, bin 380 tane kozmetik ürünü denetlendi. Bunlardan 64 tanesi güvensiz çıkarken 579 tanesinde ise uygunsuz ürün tespit edildi. Geriye 737 kozmetik ürünü kaldı. Eğer kullandığınız ürün bu 737 taneden biri değil ise sağlığınızı tehlikeye atıyor olabilirsiniz.

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