28 Mayıs 2024, Salı
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Kozluk'ta "Türk semenderi" gören vatandaşların şaşkınlığı
Batman’ın Kozluk ilçesi Gümüşörgü köyünde "Türk semenderi" olarak bilinen ve nesli tehdit altında olan sarı benekli semender görüldü. Vatandaşın şaşkınlığı cep telefonu kamerasına yansıdı.