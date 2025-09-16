Kozan’da öğrenciler “Yeşil Vatan” için doğayı temizledi

Adana’nın Kozan ilçesinde 280 öğrenci, "Yeşil Vatan" temasıyla Kozan Barajı ve çevresindeki ormanlık alanı temizledi. Kamyon lastiği, koltuk, alkol ve plastik şişelerle karşılaşan öğrenciler, çöpleri toplarken mesire alanlarını kirletenlere tepki gösterdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kozan Belediyesi iş birliğiyle yapılan etkinlik, öğrencilere çevre bilinci kazandırmayı amaçladı.

