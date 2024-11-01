02 Kasım 2024, Cumartesi
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Kozan'da asfalt tankeri alev aldı!
Kozan-Kadirli kara yolu Kuyuluk köyü yol sapağı mevkiinde Karayolları'na ait asfalt tankeri, henüz belirlenemeyen bir sebeple alev aldı. Yangını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında araçta maddi hasar meydana geldi.