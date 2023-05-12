12 Mayıs 2023, Cuma
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Koyunlarını otlatmak için geldi... Gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Artvin'in Şavşat ilçesinde köye inen ayı, tel örgüleri parçalayıp girdiği ağıldaki 20 koyunu öldürdü, 45 küçükbaşı da yaraladı. Mubin Koçak, "Daha önce de ayı saldırmış, birçok hayvanım ölmüştü." dedi.