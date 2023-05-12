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Koyunlarını otlatmak için geldi... Gördüğü manzara karşısında şoke oldu

İHA
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Giriş: 12.05.2023 07:38
Artvin'in Şavşat ilçesinde köye inen ayı, tel örgüleri parçalayıp girdiği ağıldaki 20 koyunu öldürdü, 45 küçükbaşı da yaraladı. Mubin Koçak, "Daha önce de ayı saldırmış, birçok hayvanım ölmüştü." dedi.
Tel örgüleri parçalayıp girdi! Telef etti TEL ÖRGÜLERİ PARÇALAYIP GİRDİ! TELEF ETTİ

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