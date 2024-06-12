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Koyunlar yazı adada geçirecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.06.2024 11:58
Konya'nın Beyşehir ilçesinde besiciler yem maliyetini düşürmek için koyun sürüsüno kayıklarla adalara götürüyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.
Koyunlar yazı adada geçirecek
Koyunlar yazı adada geçirecek
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