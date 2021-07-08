08 Temmuz 2021, Perşembe
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''Köyümdeki kızların kaderini değiştireceğim'' diyen Merve Akpınar’a sevindiren haber! Yüzde 100 burs verildi!
Türkiye, Merve Akpınar’ı tutkuyla yaptığı hentbolda başından geçen zorlukları gözyaşlarıyla anlattığı açıklamasıyla tanıdı. Binlerce insan genç kızın inadına, hırsına, tutkusuna hayran kaldı. Toplumun her kesiminden destek yağan Merve'ye sevindirecek bir haber geldi.