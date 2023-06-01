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Köylülerin KABUSU oldu: Yakamızı bırak!

İHA
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Giriş: 01.06.2023 09:38
Amasya'nın Aksalur Köyü'nde vatandaşların başı davetsiz bir misafirle dertte. Köylüler geceleri nöbet tutmaya başladı. Geldiği anlar fotokapana yansıdı.
Köylülerin kabusu oldu: Yakamızı bırak! KÖYLÜLERİN KABUSU OLDU: YAKAMIZI BIRAK!

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Köylülerin kabusu oldu: Yakamızı bırak!
Köylülerin kabusu oldu: Yakamızı bırak!
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