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Köylüler hayatlarının şokunu yaşadı!
İlçeye bağlı Ayan köyünde tarlasının kenarlarını traktörle temizleyen Remzi Gürel, traktörünün tekerinin çukura düştüğünü görünce alanda inceleme yaptı. Çukurun bulunduğu bölgedeki taşları kaldıran Gürel, bir tünel ve çok sayıda kemik olduğunu gördü. Gürel'in haber vermesi üzerine Tokat Müze Müdürlüğü tarafından tarlada inceleme başlatıldı. Jandarma ekipleri de mezar alanını koruma altına aldı.
İlçeye bağlı Ayan köyünde tarlasının kenarlarını traktörle temizleyen Remzi Gürel, traktörünün tekerinin çukura düştüğünü görünce alanda inceleme yaptı.
İlçeye bağlı Ayan köyünde tarlasının kenarlarını traktörle temizleyen Remzi Gürel, traktörünün tekerinin çukura düştüğünü görünce alanda inceleme yaptı.
JANDARMA KORUMA ALTINA ALDI
Çukurun bulunduğu bölgedeki taşları kaldıran Gürel, bir tünel ve çok sayıda kemik olduğunu gördü. Gürel'in haber vermesi üzerine Tokat Müze Müdürlüğü tarafından tarlada inceleme başlatıldı. Jandarma ekipleri de mezar alanını koruma altına aldı.