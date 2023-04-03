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Köylüler endişeli! Bakın ne yaptılar...

İHA
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Giriş: 03.04.2023 16:21
Sivas'ın Doğanşar ilçesinde güvenlik kamerasının kayda aldığı görüntüler köylüleri tedirgin etti. Aç kalıp köy inen iki kurt bakın neler yaptı…
Köylüler endişeli! Bakın ne yaptılar... KÖYLÜLER ENDİŞELİ! BAKIN NE YAPTILAR...

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Köylüler endişeli! Bakın ne yaptılar...
Köylüler endişeli! Bakın ne yaptılar...
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