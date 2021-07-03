Köy imamından vatandaşlara çağrı: Allah rızası için aşınızı olun

Batman'ın Gercüş’ün Kırkat köyünde görevli imam, vatandaşlara cami hoparlörlerinden aşı olun çağrısı yaptı. Bölge halkına Kovid-19 aşı yapmak için Sağlık Bakanlığından görevlendirilen ekiplere yardımcı olmak isteyen köy imamı, 18 yaşından büyükleri "ALLAH rızası için gidip aşınızı olun' diyerek aşı olmaya davet etti. Köy imamının bu örnek davranışı ise sosyal medyada kısa süre içerisinde büyük beğeni topladı. İşte o anlar...

Batman'da İl Sağlık Müdürlüğü aşı ekiplerine yardımcı olmak isteyen köy imamı cami hoparlörlerinden anons yaparak 18 yaşından büyükleri aşı olmaya davet etti.

Köy imamının bu örnek davranışına ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajla teşekkür etti.

Bakan Koca paylaşımında; "Koronavirüs salgınına karşı yurt çapında sürdürdüğümüz aşı seferberliği büyük destek görüyor. Yeni örneklerden birini Batman'da yaşadık. Gercüş'ün Kırkat köyüne giden İl Sağlık Müdürlüğü aşı ekiplerimize, köy imamı, köy halkına yaptığı anonsla destek verdi." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

461 YENİ HASTA

Tabloya göre, son 24 saatte 57 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 49 bin 829'a yükseldi. Toplamda 61 milyon 236 bin 294 test yapıldı. Bugün yapılan 223 bin 782 testten, 4 bin 891 yeni vaka sayısı, 461 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

AĞIR HASTA SAYISI 700'ÜN ALTINA GERİLEDİ

Toplam vaka sayısının 5 milyon 435 bin 831 olduğu, bugün iyileşen 5 bin 352 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 305 bin 856'ya yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,7, ağır hasta sayısının ise 697 olduğu açıklandı.