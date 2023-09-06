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Köy evlerinin teslimi ne zaman? A Haber havadan görüntüledi

A Haber
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Giriş: 06.09.2023 16:53
Deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta köy evlerinin yapımı sürüyor. Kalıcı konutlar ne zaman teslim edilecek? Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı. Bölge havadan görüntülendi.
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