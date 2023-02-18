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Köy evini depremzedelere açtı! Halil öğretmenin çiftliğinde 11 depremzede konaklıyor

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Giriş: 18.02.2023 16:16
Deprem felaketinin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Şehrin gürültüsünden kaçmak için Osmaniye'ye yerleşen bilgisayar öğretmeni Halil Gürses çiftliğini depremzedelere açtı. Üç depremzede aile, Halil öğretmenle birlikte hayata tutunmaya çalışıyor.
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