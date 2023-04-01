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Köy depremden sonra yer değiştirdi! Depremden sonra şelale kurudu

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Giriş: 01.04.2023 20:34
Kahramanmaraş Göksun'a bağlı Saraycık Köyü, kelimenin tam anlamıyla yer değiştirdi. Pazarcık merkezli iki depremden sonra Saraycık Köyü bir buçuk metre yükseldi, üç metre Batı’ya kaydı.
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