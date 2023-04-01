Köy depremden sonra yer değiştirdi! Depremden sonra şelale kurudu

Kahramanmaraş Göksun'a bağlı Saraycık Köyü, kelimenin tam anlamıyla yer değiştirdi. Pazarcık merkezli iki depremden sonra Saraycık Köyü bir buçuk metre yükseldi, üç metre Batı’ya kaydı.

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