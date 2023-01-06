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Kovid-19’un yeni varyantı korkutuyor! XBB.1.5 yaşlılar için tehdit oluşturuyor

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Giriş: 06.01.2023 09:22
ABD ve Avrupa’da hızla yayılan Kovid-19’un yeni varyantı, Dünya Sağlık Örgütü’nü alarma geçirdi. “XBB.1.5” adlı varyant özellikle yaşlılar için tehdit oluşturuyor.
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