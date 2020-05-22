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Kovid-19'u yenen annenin kızıyla buluşma anı yürekleri ısıttı |Video

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Giriş: 22.05.2020 11:41
Güncelleme:22.05.2020 11:43
Sakarya'da Kovid-19'u yenen bir kadının ilk işi kızına sarılmak oldu. İşte o samimi ve sevgi dolu anlar...

Günlerdir göremediği kızına böyle sarıldı... Öpmeye doyamadı...

Görüntülerin adresi Sakarya...

Emine Tekoğlu 23 gün önce koronavirüse yakalanmıştı. Genç kadın başarılı tedavinin ardından hastalıktan kurtuldu.

Taburcu olur olmaz da çok sevdiği kızının yanına koştu.

Anne-kız, doyasıya sarıldı, duygu dolu anlar yaşandı...

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler herkesin içini ısıttı.

Kovid-19'u yenen annenin kızıyla buluşma anı
Kovid-19'u yenen annenin kızıyla buluşma anı
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