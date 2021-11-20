20 Kasım 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kovid-19'a karşı kullanılan Favipiravir zararlı mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz’dan flaş açıklama

Kovid-19'a karşı kullanılan Favipiravir zararlı mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz’dan flaş açıklama

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.11.2021 18:33
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Kovid 19 hastalarında kullanılan “favipiravir" etken maddeli antiviral ilaçla ilgili bilim dünyasının merakla beklediği PRESECO çalışmasının sonuçlarını yorumladı. Peki, Kovid-19'a karşı kullanılan Favipiravir zararlı mı? Favipiravir'in yan etkisi bulunuyor mu? İşte haberin detayları...
20 Kasım Kovid-19 tablosu açıklandı! Vefat sayısı...
20 Kasım Kovid-19 tablosu açıklandı! Vefat sayısı...
Küçük Müslüme’nin ölümündeki sır perdesi...
Küçük Müslüme'nin ölümündeki sır perdesi...
Ölüm halı sahada yakaladı! O anlar kamerada
Ölüm halı sahada yakaladı! O anlar kamerada
Kovid-19’a karşı kullanılan Favipiravir zararlı mı?
Kovid-19'a karşı kullanılan Favipiravir zararlı mı?
Favipiravir zararlı mı? Yan etkisi...
Favipiravir zararlı mı? Yan etkisi...
Yörük kızı küçük Müslüme toprağa verildi
Yörük kızı küçük Müslüme toprağa verildi
Esenyurt’ta feci kaza!
Esenyurt'ta feci kaza!
Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlanıyor
Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlanıyor
Yörük kızı Müslüme neden öldü?
Yörük kızı Müslüme neden öldü?
Antalya’da, ağaçta 4 kedi ölüsü bulundu
Antalya'da, ağaçta 4 kedi ölüsü bulundu
Ayrılmak istediği kız arkadaşını darp etmişti!
Ayrılmak istediği kız arkadaşını darp etmişti!
Müslüme’nin cenazesi yakınlarına teslim edildi
Müslüme'nin cenazesi yakınlarına teslim edildi
Daha Fazla Video Göster