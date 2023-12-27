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Kovid-19 varyantları laboratuvarda mı üretildi? Geçmeyen hastalık virüs kokteyli

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.12.2023 14:52
Japonya'da yapılan bilimsel araştırmalar koronavirüsün varyantlarının laboratuvarda geliştirildiğine dair önemli kanıtlar sundu. Öte yandan haftalar boyu süren hastalıklar, hem yorucu hem de korkutucu oluyor. Uzmanlarsa bir türlü geçmeyen bu yeni virüs türünü,  "virüs kokteyli" olarak tanımlıyor. Bünyesinde birden fazla virüsü barındıran bu yeni türün belirtileri neler? Korunmak için hangi önlemler alınmalı? A Haber uzmanına sordu.
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