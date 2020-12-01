Koronavirüs yeni vaka ve ölüm sayılarındaki hızlı yükselişin ardından art arda yeni tedbirler alındı. Bu kapsamda 1 Aralık Salı akşamından itibaren hafta içi her akşam saat 9'dan sabah 5'e kadar hafta sonları ise tamamen sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Alınan tedbirler kapsamında AVM'lere (Alışveriş merkezi) ise HES kodu alınmadan girilecemeyecek. A Haber muhabiri Rüya Akkuş canlı yayında AVM'lerdeki son durumu aktardı ve HES kodu nasıl alınır? Uygulamalı olara anlattı.