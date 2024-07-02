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Kovanından çıkan bal şoke etti

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.07.2024 10:34
Sakarya'da bal üreticisi kovanlarına bakım yaparken balların renginde değişiklik olduğunu gördü. Bilinenin aksine yemyeşil renkte olan ballar için numune alınarak araştırma başlatıldı.
Kovandan çıkan bal hayrete düşürdü KOVANDAN ÇIKAN BAL HAYRETE DÜŞÜRDÜ

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Kovanından çıkan bal şoke etti
Kovanından çıkan bal şoke etti
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