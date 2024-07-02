Kovanından çıkan bal şoke etti

Sakarya'da bal üreticisi kovanlarına bakım yaparken balların renginde değişiklik olduğunu gördü. Bilinenin aksine yemyeşil renkte olan ballar için numune alınarak araştırma başlatıldı.

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