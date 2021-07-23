23 Temmuz 2021, Cuma
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Kovalamacayla durdurulan otomobilin içinden 8, bagajından da 2 kaçak göçmen çıktı
Konya’da sürücüsünün ‘dur’ ihtarına uymadığı otomobilin koltuklarında 8, bagajda da 2 olmak üzere Suriyeli 10 kaçak göçmen yakalandı. Kaçaklardan 100’er dolar aldığı belirlenen, yakalanacağını anlayınca mısır tarlalarına girip izini kaybettiren sürücü aranıyor.