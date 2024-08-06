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Kova içerisinde kenevir yetiştiren 2 şahsa jandarmadan operasyon

Kova içerisinde kenevir yetiştiren 2 şahsa jandarmadan operasyon

İHA
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Giriş: 06.08.2024 10:03
Afyonkarahisar'da evlerinin yanında ki odunluk deposunda kovalar içerisinde kenevir yetiştiren iki şahıs jandarmanın operasyonu ile yakalandı.
Kova içerisinde kenevir yetiştiren 2 şahsa operasyon
Kova içerisinde kenevir yetiştiren 2 şahsa operasyon
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