06 Temmuz 2024, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Kötü kokunun nedeni ortaya çıktı: Boş arazide sülfürik asit bulundu
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde vatandaşların kötü koku ihbarı üzerine Olay yerine polis ekiplerinin yanı sıra AFAD ekipleri de sevk edildi. Ekipler tarafından arazide yapılan araştırmalarda sülfürik asit olduğu belirlenen sıvı bulundu. Bulunan sülfürik asit ekipler tarafından bulunduğu yerden alınarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne teslim edildi.