Kötü kokunun nedeni ortaya çıktı: Boş arazide sülfürik asit bulundu

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde vatandaşların kötü koku ihbarı üzerine Olay yerine polis ekiplerinin yanı sıra AFAD ekipleri de sevk edildi. Ekipler tarafından arazide yapılan araştırmalarda sülfürik asit olduğu belirlenen sıvı bulundu. Bulunan sülfürik asit ekipler tarafından bulunduğu yerden alınarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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