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Kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi! Girilen evde 30 metrelik define tüneli çıktı

Kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi! Girilen evde 30 metrelik define tüneli çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.05.2025 21:22
Olay, Hisarardı Mahallesi İbn-i Neccar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan bir evden çevreye kötü koku yayılması üzerine vatandaşlar mahalle muhtarını arayarak bilgi verdi. Mahalle muhtarı da 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine kötü kokunun yayıldığı eve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, evin kapısının açılması için ev sahibi T.D.'ye ulaşmaya çalıştı. Bir süre kapıyı çalan polis ekipleri, kapının açılmasıyla birlikte eve girerek incelemelerde bulundu. Yapılan araştırmada evin içerisinden yaklaşık 30 metre uzunluğunda tünelin açıldığı ve define bulmak için kaçak kazı yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri evde ve kazılan tünelde incelemede bulundu. Yapılan incelemelere rağmen kokunun kaynağı tespit edilemezken, ev sahibi T.D. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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Kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi! Girilen evde 30 metrelik define tüneli çıktı
Girilen evde 30 metrelik define tüneli çıktı
Girilen evde 30 metrelik define tüneli çıktı
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