Köstebek yuvasına dönen yol mahalleliyi bezdirdi

Geçtiğimiz yıl Ankara Keçiören'de yaşanan sel baskınında, daha gençliğinin baharında boğularak hayatını kaybetmişti Busenur Doğanay. Ankara Büyükşehir Belediyesi Busenur'un ölümünün ardından, oturduğu mahallede altyapı çalışması başlattı, ancak aradan aylar geçmesine rağmen bir arpa boyu yol kat edilemedi. A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal, o mahalleye gitti, sakinlerinin şikayetlerine kulak verdi.