Koruyuculuğun ne olduğunu en iyi o biliyordu: Koruyucu evlat iken, koruyucu anne oldu

Bingöl’de yaşayan 43 yaşındaki Nevin Demir, çocuk yaşta maddi imkânsızlardan dolayı bir dönem ailesinden ayrı kaldı. Evli ve 2 çocuğu olan Nevin Demir, geçmiş yıllarda yanında yaşadığı aileden de esinlenerek ‘Koruyucu Aile’ hizmeti çerçevesinde bir kız çocuğuna annelik yapmaya başladı.