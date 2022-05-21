21 Mayıs 2022, Cumartesi
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Koruyuculuğun ne olduğunu en iyi o biliyordu: Koruyucu evlat iken, koruyucu anne oldu
Bingöl’de yaşayan 43 yaşındaki Nevin Demir, çocuk yaşta maddi imkânsızlardan dolayı bir dönem ailesinden ayrı kaldı. Evli ve 2 çocuğu olan Nevin Demir, geçmiş yıllarda yanında yaşadığı aileden de esinlenerek ‘Koruyucu Aile’ hizmeti çerçevesinde bir kız çocuğuna annelik yapmaya başladı.