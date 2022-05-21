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Koruyuculuğun ne olduğunu en iyi o biliyordu: Koruyucu evlat iken, koruyucu anne oldu

İHA
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Giriş: 21.05.2022 10:23
Bingöl’de yaşayan 43 yaşındaki Nevin Demir, çocuk yaşta maddi imkânsızlardan dolayı bir dönem ailesinden ayrı kaldı. Evli ve 2 çocuğu olan Nevin Demir, geçmiş yıllarda yanında yaşadığı aileden de esinlenerek ‘Koruyucu Aile’ hizmeti çerçevesinde bir kız çocuğuna annelik yapmaya başladı.
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