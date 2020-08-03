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Koronvirüs tedavisin kritik öneme sahip olan D vitamininin eksikliğini nasıl anlarız? Canlı yayında açıkladı

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Giriş: 03.08.2020 18:22
Güncelleme:03.08.2020 18:27
Yeni tip korovirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin çoğunluğun D vitamini eksikliği tespit edilmiş ve uzmanlar tarafından ise D vitamini eksikliği olanların bu eksikliklerini tamamlamaları konusunda tavsiyeler gelmişti. Peki D vitamini eksiğimizin olup olmadığını anlamamız mümkün mü? D vitamini eksikliğinin belirtileri neler? D vitamini sebze ya da meyvelerde bulunur mu? D vitamini eksikliği nasıl tamamlanır? gibi en çok merak edilen sorulara A Haber canlı yayınına katılan İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ziya Mocan yanıt verdi.

A Haber canlı yayınına katılan İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ziya Mocan, D vitamini eksikliği olan kişilerde yaygın kemik ağrılarının olduğunu ve bu tip insanların genellikle sık enfeksiyon geçirip nezle/gribe yakalandığını ifade etti.

Mocan, "Yaşlılarda özellikle D vitamini eksikliği çok ortaya çıkabilir. Kaslarda zayıflama baş dönmesi ve ayağa kalkamama durumu varsa mutlaka bir D vitamini eksikliği durumu vardır" dedi.

D vitamininin vücutta birikebildiğini ve zehirleyebildiğine de dikkat çeken Mocan, doktor kontrolünde D vitamini alınması konusunda uyardı.

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