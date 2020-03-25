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25.03.2020

Koronavirüsün (coronavirus) yeni belirtileri neler? Uzman isim A Haber canlı yayınında anlattı | Video

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (coronavirus) ile ilgili her gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor? Virüsle ilgili bugüne kadar ortaya çıkan belirtilere yenileri eklendi. Peki koronavirüsün yeni belirtileri neler? Göğüs Hastalıkları Uzmanı Öğretim Üyesi Dr. Yakup Arslan A Haber canlı yayınında ölümcül virüsün yeni belirtilerini anlattı.

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