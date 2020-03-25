- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Koronavirüsün (coronavirus) yeni belirtileri neler? Uzman isim A Haber canlı yayınında anlattı | Video
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (coronavirus) ile ilgili her gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor? Virüsle ilgili bugüne kadar ortaya çıkan belirtilere yenileri eklendi. Peki koronavirüsün yeni belirtileri neler? Göğüs Hastalıkları Uzmanı Öğretim Üyesi Dr. Yakup Arslan A Haber canlı yayınında ölümcül virüsün yeni belirtilerini anlattı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.