Koronavirüsü 17 günlük yoğun bakım tedavisi sonrası yendi oynayarak hastaneden ayrıldı |Video

Türkiye'yi umutlandıran alkışlar gelmeye devam ediyor. Koronavirüsü yenen birçok hasta tedavi sonrası hastanelerden alkışlarla uğurlandı. Onlardan 65 yaşındaki Ahmet Ak ise 17 gün yoğun bakım tedavisi sonrası sağlığına kavuştu. Mardin'de tedavi gördüğü hastane şifa bulan 65 yaşındaki adam virüsü yenmenin sevincini oynayarak kutladı. Ak, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde hastaneden taburcu oldu. Geriye ise bu renkli görüntüler kaldı.