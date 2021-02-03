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Koronavirüste Diyarbakır'ın başarısı! 10 ay sonra ilk kez Kovid-19 hasta yatışı olmadı

A Haber
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Giriş: 03.02.2021 09:53
Güncelleme:03.02.2021 11:52
Diyarbakır'da 10 ay sonra ilk kez önceki gün Kovid-19'dan hasta yatışının olmadığı bildirildi. Peki bu durum nasıl başarıldı? Elde edilen tablonun korunması için tedbirlere uyuluyor mu? A Haber muhabiri Sinan Yılmaz detayları aktardı. Diyarbakır'da 10 ay sonra ilk kez önceki gün Kovid-19'dan hasta yatışının olmadığı bildirildi. Peki bu durum nasıl başarıldı? Elde edilen tablonun korunması için tedbirlere uyuluyor mu? A Haber muhabiri Sinan Yılmaz detayları aktardı.
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