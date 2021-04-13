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Koronavirüse karşı yeni silah: Antikor kokteyli! Prof. Dr. İsmail Balık A Haber’de güzel haberi verdi
ABD’de "Kovid-19 antikor kokteylinin" etkisi tartışılıyor. İlacı üreten firma ABD eski başkanı Donald Trump'ın tedavisinde de kullanılan kokteylin yüzde 81 oranında koruma sağladığını açıkladı. Türkiye’de de benzer bir çalışma yürütüyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına konuk olan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık değerlendirdi.