13 Nisan 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Koronavirüse karşı yeni silah: Antikor kokteyli! Prof. Dr. İsmail Balık A Haber’de güzel haberi verdi

Koronavirüse karşı yeni silah: Antikor kokteyli! Prof. Dr. İsmail Balık A Haber’de güzel haberi verdi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.04.2021 14:44
Güncelleme:13.04.2021 14:58
ABD’de "Kovid-19 antikor kokteylinin" etkisi tartışılıyor. İlacı üreten firma ABD eski başkanı Donald Trump'ın tedavisinde de kullanılan kokteylin yüzde 81 oranında koruma sağladığını açıkladı. Türkiye’de de benzer bir çalışma yürütüyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına konuk olan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık değerlendirdi.
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Koronaya karşı yeni silah: Antikor kokteyli!
Koronaya karşı yeni silah: Antikor kokteyli!
Metrobüste iğrenç olay! Tacizciyi tokatladılar
Metrobüste iğrenç olay! Tacizciyi tokatladılar
Kum yüklü kamyon otomobilin üzerine devrildi
Kum yüklü kamyon otomobilin üzerine devrildi
Serhat şehri Edirne’de Ramazan!
Serhat şehri Edirne’de Ramazan!
Baskında ele geçirildi! Fiyatı dudak uçuklattı
Baskında ele geçirildi! Fiyatı dudak uçuklattı
Önce taksiyi kaçırdı sonra yaya çarptı
Önce taksiyi kaçırdı sonra yaya çarptı
Apartmanda teravih namazı! Kapıları açık bırakıp...
Apartmanda teravih namazı! Kapıları açık bırakıp...
Apartmanda teravih namazı! Kapıları açık bırakıp...
Apartmanda teravih namazı! Kapıları açık bırakıp...
Temeli kaymıştı! İşte son durum
Temeli kaymıştı! İşte son durum
Ramazan davulcusundan ‘koronavirüs bestesi’
Ramazan davulcusundan ‘koronavirüs bestesi’
Ramazan ayının faziletleri neler?
Ramazan ayının faziletleri neler?
Aç kalan dev ayı eve girdi!
Aç kalan dev ayı eve girdi!
Daha Fazla Video Göster