Koronavirüse karşı sıvı sabun mu katı sabun mu etkili? Uzman isim A Haber'de anlattı |Video

Koronavirüsten korunmak için el hijyenine dikkat çeken uzmanlar, ellerin temiz tutulması ve yıkamadan kesinlikle yüzümüze dokunmamamız gerektiğini ifade ediyorlar. Bu kapsamda sağlıklık el hijyeni için ne yapmalıyız? Ellerimizdeki virüslerden kurtulmak için sıvı sabun mu yoksa katı sabun mu tercih etmeliyiz? İşte bu sorunun yanıtını Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güven Özdemir A Haber ekranlarında yanıtladı.

Koronavirüs tüm dünyada yayılmaya devam ederken hijyen konusunda da akıllara bir çok soru geliyor. Virüsten korunmak için hangi sabun çeşidi daha etkili ve eller nasıl yıkanmalı sorularının yanıtını Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güven Özdemir A Haber ekranlarında yanıtladı. Özdemir: Ürünleri alırken Sağlık Bakanlığı onaylı olması ve etiket bilgisinde neyi hedefliyorsa onun bulunması önemlidir. Belli bir temas süresi ile ellerin yıkanması bu tür etkenlerden kişilerin uzak durmasını sağlayacaktır." ifadesinde bulundu.

VİRÜSE KARŞI SIVI MI SABUN MI KALIP SABUN MU ETKİLİ? İŞTE YANITI

Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güven Özdemir şu notları kaydetti:

"Sıvı ve katı sabunların her ikisi de bu noktada değerlidir fakat en önemli nokta içerisindeki etken maddelerin ne olduğu ve mikroorganizmayı hangi düzeyde öldürebildiğidir. Dolayısıyla alıcıların muhakkak ürün etiket bilgilerini okumaları gerekir. Ürünün üzerinde yalnızca anti bakteriyel yazdığında biz onun diğer testlerinin yapılmadığını anlıyoruz. Bu noktada sıvı sabun genel kullanım alanları için biraz daha uygundur. Katı sabun ise daha kişisel alanlarda kullanılması uygun olacaktır. Çünkü katı sabun özellikle tuvalet gibi yerlerde açığa maruz kaldığı için üzerinde mikroorganizma birikimi olabilir bu yüzden genel yerlerde çok tavsiye etmiyoruz. Ürünleri alırken Sağlık Bakanlığı onaylı olması ve etiket bilgisinde neyi hedefliyorsa onun bulunması önemlidir. Belli bir temas süresi ile ellerin yıkanması bu tür etkenlerden kişilerin uzak durmasını sağlayacaktır."