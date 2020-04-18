18 Nisan 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Koronavirüs yasağını atıyla deldi! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor |Video
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
18.04.2020

Koronavirüs yasağını atıyla deldi! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor |Video

Gürcistan'da Kovid-19 nedeniyle uygulamaya koyulan araç kullanma yasağı, kimilerini evde tutmaya yetmedi. Yasağı delmenin akıllıca bir yolunu bulan kişi, çevre yolunda at üstünde ilerledi. İşte sosyal medyada çok konuşulan o görüntüler...

Sosyal medyada çoık konuşulan bu görüntülerin adresi Gürcistan'ın başkenti Tiflis...

Ülkede salgına karşı alınan karantina önlemleri kapsamında, araç kullanımına yasak getirildi.

Yasak nedeniyle otomobilini kullanamayan bir kişi yolda atla ilerledi.

Koronavirüs yasağını atı ile delen şahıs, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
ortaya da bu görüntüler çıktı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İşe gitmek için evden çıktılar ancak duraklarda kaldılar
İşe gitmek için evden çıktılar ancak duraklarda kaldılar
Bu sabah İstanbul! Dikkat çeken kareler
Bu sabah İstanbul! Dikkat çeken kareler
Çakıcı'nın tahliye sonrası görüntülerine açıklama geldi
Çakıcı'nın tahliye sonrası görüntülerine açıklama geldi
Korona yasağını atıyla deldi!
Korona yasağını atıyla deldi!
Kimler hastaneye başvurmalı?
Kimler hastaneye başvurmalı?
Güçlü bağışıklık için öncelikler neler?
Güçlü bağışıklık için öncelikler neler?
Yavuz Bingöl A Haber canlı yayınında türkü söyledi
Yavuz Bingöl A Haber canlı yayınında türkü söyledi
'Şimdiye kadar kimse bahsetmedi' dedi canlı yayında açıkladı
'Şimdiye kadar kimse bahsetmedi' dedi canlı yayında açıkladı
İstanbul'da kağıt fabrikasında feci yangın!
İstanbul'da kağıt fabrikasında feci yangın!
Ankara'da yaşlı bakım merkezinde yangın!
Ankara'da yaşlı bakım merkezinde yangın!
Bakan Koca 17 Nisan Cuma günü korona verilerini açıkladı
Bakan Koca 17 Nisan Cuma günü korona verilerini açıkladı
Turistlerin deniz keyfine polisten uyarı: Corona, go home
Turistlerin deniz keyfine polisten uyarı: Corona, go home
Daha Fazla Video Göster