Koronavirüs yasağını atıyla deldi! Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor |Video

Gürcistan'da Kovid-19 nedeniyle uygulamaya koyulan araç kullanma yasağı, kimilerini evde tutmaya yetmedi. Yasağı delmenin akıllıca bir yolunu bulan kişi, çevre yolunda at üstünde ilerledi. İşte sosyal medyada çok konuşulan o görüntüler...

Sosyal medyada çoık konuşulan bu görüntülerin adresi Gürcistan'ın başkenti Tiflis...

Ülkede salgına karşı alınan karantina önlemleri kapsamında, araç kullanımına yasak getirildi.

Yasak nedeniyle otomobilini kullanamayan bir kişi yolda atla ilerledi.

Koronavirüs yasağını atı ile delen şahıs, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

ortaya da bu görüntüler çıktı.