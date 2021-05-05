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Koronavirüs vakaları tüm yurtta azaldı! Vaka sayısı en fazla ve en az olan iller hangileri? | İllere göre haftalık vaka sayısı

A Haber
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Giriş: 05.05.2021 13:17
Güncelleme:05.05.2021 13:23
Yurt genelinde yeni koronavirüs verileri açıklandı. Tüm yurtta bir azalma var. Ancak en yüksek vaka sayıları İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Kocaeli'nde görüldü. Koronavirüs Bilim Kurulu da saat 16.30 toplanıyor. Tam kapanma sona erecek mi? Kademeli açılmaya geçilecek mi? Koronavirüs risk haritasında son durum ne? Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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