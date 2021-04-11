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Koronavirüs tedbirleri unutuldu! Bayi toplantısında skandal parti

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Giriş: 11.04.2021 08:48
Güncelleme:11.04.2021 08:52
Yeni tip koronavirüs tedbirlerine rağmen Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde düzenlenen bayi toplantısının ardından parti verildi. 'Eğitim ve Eğlence Günleri' adı altında düzenlenen partideki görüntüler cep telefonu kameralarına yansıdı.

'Çok yüksek risk' ile kırmızı kategorideki Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, dün sağlık ve zayıflama ürünleri satan bir firma, 5 yıldızlı otelde bayi toplantısı düzenlendi.

'Eğitim ve Eğlence Günleri' adı altında yaklaşık 400 kişinin katıldığı toplantının ardından gece saatlerinde otel bahçesinde parti verildi.

Partide, sosyal mesafe unutulurken, birçok kişinin de maske takmadığı görüldü.

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