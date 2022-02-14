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Koronavirüs sonrası bu belirtiye dikkat! Herkes ona bağlıyor ama...

İHA
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Giriş: 14.02.2022 10:53
Koronavirüs nedeniyle uzun süre yoğun bakımda kalan hastalar, entübe olduklarında nefes borusunda daralma tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Necati Enver'den uyarı geldi.
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