14 Şubat 2022, Pazartesi
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Koronavirüs sonrası bu belirtiye dikkat! Herkes ona bağlıyor ama...
Koronavirüs nedeniyle uzun süre yoğun bakımda kalan hastalar, entübe olduklarında nefes borusunda daralma tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Necati Enver'den uyarı geldi.