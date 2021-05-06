Koronavirüs salgınında karavana talep arttı! Üretim kapasitesi doldu, 4 aylık sipariş aldılar

Tüm dünyayı esir alan koronavirüs salgını sonrası vatandaşlar izole bir tatil tercihinde bulunurken karavana olan ilgi bu dönemde arttı. Karavan üreticileri 4 aylık sipariş ve üretim kapasitelerinin şimdiden dolduğunu açıkladı. Firma müşterilerinin yoğun taleplerini karşılamak için üretim kapasitelerinin tamamını doldurarak çalışmalarını sürdürüyor.